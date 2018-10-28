Фейки и вбросы: Франция фактически потеряла контроль над ЦАР

Повстанцы в Центральноафриканской Республике (ЦАР) якобы выдвинули ультиматум о выводе российских военных, сообщают СМИ. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Один из лидеров военного формирования бывших мусульманских повстанцев «Селека» в ЦАР Абдулай Иссен якобы дал центральноафриканским войскам и российским силам 48 часов, чтобы покинуть контролируемые боевиками территории в регионе. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на французские СМИ.

«Представители правительства, находящиеся на территориях, оккупированных [теперь] бывшими группами «Селеки», имеют 48 часов, чтобы покинуть эти районы», — заявил он, комментируя ситуацию французским СМИ.

Как выяснилось, информация РБК оказалась недостоверной: африканское издание Ndjoni Sango сообщает, что сообщения о выходе некоторых вооруженных групп, подписавших мирное соглашение в Хартуме, — фейк. Отмечается, что группировки «Союз за мир в ЦАР» и «Народный фронт за возрождение в ЦАР» привержены декларации и мирному процессу в Центральноафриканской Республике. Представитель группировки «Союз за мир в ЦАР» в ближайшее время намерен опубликовать опровержение информации о выходе из Хартумской декларации.

Франция теряет контроль

Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом отметил, что это очень интересный случай использования фейковых новостей не англосаксами, а французами. Видимо, англосаксы и посоветовали.

«Никто не требует от правительства ЦАР вывода российских специалистов. А вот потеря французами контроля за республикой налицо. Не думаю, что российские СМИ, которые подхватили эту новость, действовали по умыслу. Они просто не ожидали, что французы будут обманывать в тот самый момент, когда их президент встречается в Стамбуле с тремя другими главами в рамках решения сирийской проблемы. Задача подобных фейков — породить сомнение руководства ЦАР в своем выборе взаимодействия с Россией. Вообще, отрадно видеть, что у России появилась какая-никакая стратегия возвращения на Африканский континент. Китайцы уже давно там, а нам чего ждать?» — спрашивает Игорь Рябов.

Политический аналитик Иван Аркатов в комментарии ФАН отметил, что Франция практически потеряла влияние на территории Центральноафриканской Республики.