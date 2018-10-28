Фейки и вбросы: Франция фактически потеряла контроль над ЦАР
Повстанцы в Центральноафриканской Республике (ЦАР) якобы выдвинули ультиматум о выводе российских военных, сообщают СМИ. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.
Один из лидеров военного формирования бывших мусульманских повстанцев «Селека» в ЦАР Абдулай Иссен якобы дал центральноафриканским войскам и российским силам 48 часов, чтобы покинуть контролируемые боевиками территории в регионе. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на французские СМИ.
«Представители правительства, находящиеся на территориях, оккупированных [теперь] бывшими группами «Селеки», имеют 48 часов, чтобы покинуть эти районы», — заявил он, комментируя ситуацию французским СМИ.
Как выяснилось, информация РБК оказалась недостоверной: африканское издание Ndjoni Sango сообщает, что сообщения о выходе некоторых вооруженных групп, подписавших мирное соглашение в Хартуме, — фейк. Отмечается, что группировки «Союз за мир в ЦАР» и «Народный фронт за возрождение в ЦАР» привержены декларации и мирному процессу в Центральноафриканской Республике. Представитель группировки «Союз за мир в ЦАР» в ближайшее время намерен опубликовать опровержение информации о выходе из Хартумской декларации.
Франция теряет контроль
Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом отметил, что это очень интересный случай использования фейковых новостей не англосаксами, а французами. Видимо, англосаксы и посоветовали.
«Никто не требует от правительства ЦАР вывода российских специалистов. А вот потеря французами контроля за республикой налицо. Не думаю, что российские СМИ, которые подхватили эту новость, действовали по умыслу. Они просто не ожидали, что французы будут обманывать в тот самый момент, когда их президент встречается в Стамбуле с тремя другими главами в рамках решения сирийской проблемы.
Задача подобных фейков — породить сомнение руководства ЦАР в своем выборе взаимодействия с Россией. Вообще, отрадно видеть, что у России появилась какая-никакая стратегия возвращения на Африканский континент. Китайцы уже давно там, а нам чего ждать?» — спрашивает Игорь Рябов.
Политический аналитик Иван Аркатов в комментарии ФАН отметил, что Франция практически потеряла влияние на территории Центральноафриканской Республики.
«Париж видит, что контроль за ситуацией ускользает сквозь пальцы. Ничего не могут сделать, влияние на руководство ЦАР фактически отсутствует. Они напуганы, что потеряют ЦАР окончательно. Страх, как мы знает, заставляет поступать глупо, опрометчиво.
Такие фейки, которые распространяют французские СМИ, показывают, на какие грязные ухищрения готовы идти французы. Печально, что такое авторитетное издание, как РБК, попалось на французском фейк-ньюс», — заключил Иван Аркатов.