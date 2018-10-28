Дамаск, 28 октября. Армия Турции обстреляла из артиллерии позиции курдских отрядов самообороны (YPG) на восточном берегу Евфрата.

Удары по курдским формированиям были нанесены на севере Сирии, передает агентство Anadolu. Добавляется, что турецкая армия атаковала район к востоку от реки Евфрат впервые.

Стоит отметить, что Анкара считает курдов YPG пособниками Рабочей партии Курдистана, которая признана в Турции террористической группировкой.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам четырехстороннего саммита по Сирии, который состоялся накануне в Стамбуле, заявил, что Анкара не допустит усиления террористов в любом регионе Сирии. При этом он подчеркнул, что Турция из-за протяженной границы с Сирией является одной из наиболее пострадавших от терроризма стран.