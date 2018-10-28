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В Сети появились первые изображения российского вертолета будущего

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В Сети появились первые изображения российского вертолета будущего

Амстердам, 28 октября. Голландский сайт Scramble опубликовал первые изображения перспективного вертолета производства России, который способен развивать скорость до 700 км в час.

Scramble поделился скетчем в Facebook. Отмечается, что вертолет разрабатывают инженеры КБ «Камов». Журналисты пока не знают ни названия модели, ни ее технических характеристик.

Единственное, что известно — это соосная схема расположения винтов вертолета. На фото видно, что у воздушного средства есть убираемые шассы. Ранее сообщалось, что сотрудники российского института Жуковского (ЦАГИ) завершили проект «Стрекоза».

Проект посвящен аэродинамике, новые разработки помогут вертолетам значительно увеличить скорость полета.

Автор: Юлия Шелковенко
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