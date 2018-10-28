Лавров заявил, что в США обществу агрессивно навязывают антироссийскую линию

Москва, 28 октября. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что в США сейчас нет запроса на русофобию, но антироссийская линия агрессивно навязывается, в том числе распространением фейковых новостей.

Министр иностранных дел принял участие в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Он прокомментировал отношение к России со стороны американского общества.

По мнению Лаврова, запроса на русофобию в США нет. Однако СМИ по-прежнему спекулируют на лживых обвинениях. При этом высокопоставленный дипломат подчеркнул, что это «искусственно подргреваемый напор».

Поэтому многие понимают, что с Москвой лучше договариваться на честных условиях. Дружить не обязательно, но сотрудничать на равноправных условиях стоит, резюмировал Лавров.

