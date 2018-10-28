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Россиянин погиб в Египте во время чемпионата мира по мотопарапланерному спорту

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Россиянин погиб в Египте во время чемпионата мира по мотопарапланерному спорту

Каир, 28 октября. Россиянин погиб во время чемпионара мира по мотопарапланерному спорту в Египте, сообщает министерство гражданской авиации страны в Facebook.

Глава министерства Юнис аль-Масри поручил сформировать техническую комиссию для выяснения причин аварии. По словам представителя ведомства Самеха аль-Хафни, предполагается, что россиянин пренебрег требованиями безопасности во время тренировочного полета.

Участники и организаторы утверждают, что причиной аварии стала ошибка самого спортсмена. К гибели россиянина привел сбой в двигателе. По данным РИА Новости, погибшего звали Вячеслав Н.

Его планер упал в озеро Карун, пострадавший не смог выбраться на поверхность. Инцидент произошел 26 октября, соренования завершатся 5 ноября.

Автор: Юлия Шелковенко
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