Москва, 28 октября. Российские и пакистанские военные отработали тактику беспарашютного десантирования в ходе учений «Дружба-2018». Элемент военнослужащие практиковали на специальном тренажере, который имитирует спуск вертолета. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

По данным спецслужбы, участники учений осуществили спуск на землю по специальному канату в полной экипировке​​​ с тренажерного комплекса высотой более 20 метров. Отмечается, что такая тренировка поможет спецназовцам осуществлять спуск по канату с вертолета в ходе реальных операций.

В учениях были задействованы более 200 военных подразделения спецназначения Пакистана и разведывательной роты ЮВО, которая дислоцируется в Карачаево-Черкесской Республике.

Беспарашютное десантирование позволяет спецназу высадиться в местах, где не может приземлиться вертолет, — на горных склонах и лесных массивах. В ходе учений были использованы средства имитации, в том числе взрыв-пакеты и дымовые шашки.