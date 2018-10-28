На Украине заявили о массовом бегстве бизнесменов в 2020 году

Киев, 28 октября. Представители украинского бизнеса заявили об отсутствии перспектив в стране и готовятся к «массовому бегству» из Украины. Об этом рассказала в ходе дискуссии «Экономика 2020» управляющий собственник компании «Камион-Оил» и Autobooking.com Ольга Гуцол.

Предприниматель призналась, что с 2014 года она «работает вбелоснежную», однако на Украине подобный труд — «идиотизм».

«В таком случае я неконкурентоспособна, и гордиться результатами своего труда в такой системе смешно», — цитирует «Новое время» Гуцол.

Бизнесвумен поделилась своими взглядами на тему существования украинского бизнеса в будущем. По ее мнению, в 2020 году все украинские предприниматели уедут из страны, однако это произойдет постепенно. По ее мнению, первыми уедут из Украины те, кто «зарабатывает руками и мыслит короткой перспективой в виде зарплаты», а затем, увидев отсутствие перспектив в стране, бизнесмены.

«Я не хочу, чтобы прокурор был моим собеседником по хозяйственным вопросам. И не хочу, чтобы олигархическая система настраивала жизнь в стране, которая мне нравится. У меня нет такой радужной истории о том, что нужно просто подождать. Не так просто ждать», — считает она.

Напомним, долг Украины только перед Международным валютным фондом составляет более 12 миллиардов долларов, а валютные резервы Национального банка страны оцениваются в 9,7 миллиардов долларов.

Ранее глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов заявил о деградации украинской экономики. По его словам, этот процесс происходит так быстро, что Украина оказалась на пути в XV век по структуре своего производства.