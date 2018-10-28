Донецк, 28 октября. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 16 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой народной республики более 270 боеприпасов. Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 16 раз. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 272 единицы», — рассказал он.

По словам Якубова, украинские силовики открыли огонь по городу Ясиноватая и прилегающим к ней селам Крутая Балка и поселку Жабичево, а также по поселку шахты имени Гагарина под Горловкой. Кроме того, под обстрелом оказались район столичного аэропорта, села Ленинское и Саханка, и поселок Александровка на западе Донецка.

При обстреле ВСУ использовали минометы калибром 82 и 120 миллиметра, вооружение БМП и БТР, зенитные установки, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие.

Напомним, Киев начал боевые действия против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота на Украине. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали свыше 10 тысяч человек.

Накануне ударный беспилотный летательный аппарат ВСУ пытался атаковать охраняемый военный объект в ДНР, но был успешно сбит военнослужащими республики.