Более 50 овец погибли в застрявшем на Украине большегрузе по дороге на утилизацию

Одесса, 28 октября. Большегруз с овцами, которых две недели держали закрытыми на территории морского торгового порта «Черноморск» под Одессой, разгрузили в Винницкой области, свыше полсотни животных погибли.

«Живых животных покормили и выпустили из фуры. Они остаются под наблюдением волонтеров и ветеринаров», — рассказали в волонтерской организации UAnimals.

По информации волонтеров, из 300 животных 54 погибли. Большегруз, в котором перевозили овец, утром отправился порожним с территории филиала «Укрветсанзавода» в Винницкой области, передает агентство УНИАН.

Накануне сообщалось, что 300 овец застряли в торговом порту «Черноморск», расположенном в Одесской области, так как фуру с животными из-за бюрократической волокиты более 14 дней не пропускают на Украину​​​. При этом часть животных уже погибла, живые овцы оставались в грузовике с трупами.

В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.