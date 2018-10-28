Сирия, 28 октября. США сорвали поставку гумпомощи в лагерь для беженцев «Рукбан» в районе «Ат-Танфа» в провинции Хомс. Из-за заражения при переливании крови скончались трое детей в Ракке. Жители Голан выступают против оккупации Израиля, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ликвидировали оставшиеся от исламистов боеприпасы в пригородах Салиха и Ат-Тадамун на юге Дамаска.

ВС Турции: направили очередной военный конвой к пункту наблюдения на севере Хамы.

Провинция Дамаск

Twitter-канал (SyriawatanNews) сообщает о том, что саперы инженерных подразделений Сирийской арабской армии (САА) провели подрывные работы по уничтожению оставшихся от исламистов боеприпасов в пригородах Салиха и Ат-Тадамун в период с 12.00 до 15.00. Данные территории перешли под контроль правительственных подразделений в мае прошлого года. Напомним, ранее военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) также завершили ликвидацию взрывных устройств, обнаруженных после выхода боевиков, в районе Аль-Кабун и пригороде Дарайя.

Провинция Хомс

Стало известно, что доставка гумпомощи жителям лагеря для беженцев «Рукбан» на юге Хомса была отложена по вине американской стороны, под контролем которой находятся данные территории. Согласно заявлению главы российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенанта Валерия Савченко, представители ООН сообщили, что прибытие гуманитарного груза, запланированное на субботу, было сорвано, поскольку Соединенные Штаты не предоставили необходимые гарантии безопасности. Напомним, на оккупированных США территориях 55-километровой зоны в районе военной базы «Ат-Танф» дислоцируются различные формирования вооруженной оппозиции, которые угрожают осуществлению гуманитарной миссии. Вашингтон доверил сопровождение гумконвоя боевикам проамериканского антиправительственного формирования «Магавир Ат-Таура», которое, в свою очередь, не смогло предоставить гарантии безопасности. Гумконвой должен был направить нуждающимся более 450 тонн продовольствия и медикаментов. На данный момент вопрос остается открытым, заявил на брифинге руководитель ЦПВС.

Провинция Ракка

Интернет-портал Jisr TV сообщает о том, что в результате использования нестерильного инструментария в медицинских учреждениях несколько мирных жителей получили заражение при переливании крови. Известно, что по меньшей мере трое детей умерли в результате инфицирования. Напомним, в первой половине недели «Демократические силы Сирии»**** (SDF) захватили медучреждения, убрав с них вывески Министерства здравоохранения Сирийской Арабской Республики (САР) и государственные флаги. Курды заявили о том, что все больницы переходят под контроль местного самоуправления. Более того, из поликлиник было изъято оборудование и медикаменты. В результате практически весь персонал отказался работать в предложенных условиях и направился в районы, подконтрольные правительственным силам. Это привело к заметному снижению качества предоставляемых услуг. Таким образом, несмотря на то, что данные территории были зачищены от террористов «Исламского государства»1 больше года назад, население все еще не чувствует себя в безопасности.

Провинция Хама

Очередная партия турецких военнослужащих прибыла к пункту наблюдения, расположенному в северной части провинции Хама. Как передает в сети Twitter военный источник (jisrtv), части вооруженных сил Турции направили подкрепления к наблюдательному посту в районе города Мурек. Напомним, контрольно-пропускные пункты Турции были установлены в рамках соглашения о создании Идлибской зоны деэскалации после переговоров в Астане. В настоящий момент турецкая сторона продолжает предпринимать попытки мирно урегулировать конфликт с боевиками и договориться с ними о выходе из демилитаризованной зоны, сформированной на границах «Большого Идлиба». Тем не менее джихадисты не прекращают провоцировать вооруженные столкновения с правительственными войсками.

Провинция Эль-Кунейтра

Информационное агентство SANA News сообщает о том, что в районе Голанских высот продолжают нарастать волнения среди населения, выступающего против оккупации данных территорий Израилем. Жители Голан отказались принять участие в выборах в местные советы. Более того, накануне большое количество людей вышло на улицы, заявив о своей приверженности сирийскому правительству. Один из местных активистов по имени Хамад Сабра заявил о том, что население признает состоявшиеся выборы недействительными. Напомним, массовые протесты здесь также произошли неделю назад. При этом жители сжигали бюллетени для голосования и устраивали шествия с флагами САР. Тель-Авив оккупировал Голанские высоты в результате Шестидневной войны 1967 года, его суверенитет над этим районом был провозглашен в 1981 году в одностороннем порядке. Несмотря на то, что Совет безопасности ООН осудил действия израильских властей и признал их незаконными с точки зрения международного права, Израиль все еще контролирует территорию Голан.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)