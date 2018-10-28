Сирия: курдские бойцы потеряли контроль над двумя поселками на восточном берегу Евфрата

Хаджин, 28 октября. Террористы запрещенной в РФ организации ИГИЛ1 атаковали отряды коалиции «Демократических сил Сирии» (SDF), большую часть которых составляют курды, в районе города Хаджин на восточном берегу Евфрата. Курдским бойцам удалось отразить нападение лишь ценой больших человеческих и территориальных потерь.

Как сообщает телестанция «Аль-Хадас», отряды SDF потеряли 68 человек и утратили контроль над поселками Багоз и Ас-Суса. Воздушные силы коалиции во главе с США, которые поддерживают курдские формирования, не смогли оказать помощь с воздуха. Террористы ИГИЛ атаковали позиции SDF, воспользовавшись песчаной бурей.

Отметим, что силы курдских отрядов на протяжении полугода безуспешно пытаются держать город Хаджин в осаде. По данным «Аль-Хадас», в результате столкновений с террористами курдские отряды потеряли 270 человек. В окрестностях Хаджина остаются около двух тысяч боевиков, которые сохраняют свои позиции

1 Организация запрещена на территории РФ.