Дуда напомнил Германии о выплате военных репараций Польше



Варшава, 28 октября. Польский президент Анджей Дуда заявил, что вопрос выплаты репараций со стороны Германии за ущерб, причиненный Польше в годы Второй мировой войны, остается открытым.

«В моем понимании выплата репараций — это не закрытая тема», — подчеркнул политик.

В качестве аргумента Дуда напомнил об экспертном заключении бывшего президента Польши Леха Качиньского, согласно которому ущерб «так и не был возмещен», уточняет немецкий таблоид Bild.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, о намерениях Варшавы пересчитать потери за время Второй мировой войны, заявил заявил глава парламентского комитета по вопросам выплаты репараций Аркадиуш Мулярчик. По его словам, согласно отчету за 1947 год, потери оценивались почти в 50 миллиардов «тогдашних долларов» (в пересчете по актуальному курсу — почти 850 млрд долларов. — Прим. ФАН).

«Но это сумма старая, которая выходит из старого отчета о военных потерях.Мы сегодня должны применить новые методы подсчета», — подчеркнул Мулярчик.

Кроме того, он с возмущением отметил, что в вопросе репараций для Польши Германия «70 лет прячет голову в песок».