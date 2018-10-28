Сирия у «черной дыры»: в Минобороны сообщили об отсрочке отправки гумконвоя в «Ар-Рукбан» из-за США

Планировавшаяся отправка гумконвоя в лагерь для беженцев «Ар-Рукбан», расположенный в зоне влияния США у базы «Ат-Танф», вновь отложена из-за действий американских сил, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Владимир Савченко. Подробности — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Причина в том, что войска Соединенных Штатов фактически отказались выполнять свои обязательства в рамках обеспечения безопасности в оккупированном ими 55-километровом районе на юге провинции Хомс. В результате отправка груза была сорвана. Так, в ООН официально заявили об отмене гуманитарной акции, сославшись на невозможность предоставления каких-либо гарантий безопасности, рассказал Савченко.

Он также добавил, что официальный Дамаск вместе с сотрудниками российского Центра по примирению враждующих сторон ранее уже проделали серьезную подготовительную работу в целях создания всех необходимых условий для отправки гумколонны в «Ар-Рукбан». В частности, были проведены переговоры с представителями ООН и даже с членами командования сирийской группировки американских вооруженных сил.

Тем не менее, несмотря на достигнутые договоренности, вынужденные переселенцы и жители оккупированных США территорий снова остались без гумпомощи. Интересно, что подконтрольные проамериканским боевикам каналы в соцсетях и ряд изданий западной прессы совсем недавно вбросили множество фейковых сообщений, обвиняющих Сирийскую арабскую армию (САА) и правительство САР во всех гуманитарных проблемах, охвативших лагерь и окрестные деревни.

Утверждалось, будто бы правительственные силы блокировали «Ар-Рукбан», фактически бросив всех его обитателей в полную изоляцию. Но как это могло бы быть возможным, если учесть, что Соединенные Штаты и их радикалы занимают обширные территории вокруг Ат-Танфа и контролируют часть сирийско-иорданской границы в этом районе, заметил публицист и востоковед Андрей Онтиков в интервью корреспонденту ФАН.

«Что касается якобы ответственности сирийских войск за разворачивающуюся в регионе гуманитарную катастрофу, то это, конечно, абсолютно бредовые обвинения. Если б США на самом деле переживали бы об этом, то могли в любой момент доставить помощь со стороны территории Иордании. Никаких проблем с этим у них точно бы не возникло, но они почему-то этого не сделали», — обратил внимание наш собеседник.

При этом американцы не только не занимаются этим сами, но и не дают помочь нуждающимся беженцам другим. Безусловно, Соединенные Штаты могли бы легко открыть проезд гуманитарному конвою и гарантировать ему безопасность — настоящая причина в том, что они попросту не захотели этого сделать, уверен эксперт.

«Им не нужно, чтобы кто-то извне заходил в «Ар-Рукбан». Как обращают внимание и в нашем Минобороны, этот лагерь стал «темным пятном» на карте Сирии. Это такой объект, в котором творится невесть что. Об этом могут знать лишь сами американцы и местные. Почему-то именно из этих районов периодически выдвигаются бандгруппы исламистов, пытающиеся вести атаки на позиции САА в направлении, например, Пальмиры», — подчеркнул востоковед.

Неслучайно официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков еще примерно год назад назвал данный 55-километрой район оккупации США «черной дырой», где планируются и откуда потом осуществляются диверсии и нападения джихадистов, в том числе из остатков бандформирований «Исламского государства»1 (деятельность запрещена в России).

«Это действительно «неизвестное пятно», и страшно представить, что там в действительности происходит. Соединенные Штаты же, очевидно, это устраивают, и они всячески стремятся сохранить такое положение дел на юге Хомса. Американцы очень не хотят, чтобы кто-то понял, что такое на самом деле лагерь «Ар-Рукбан» и что там творится. В этом и кроется объяснение очередного отказа со стороны США на въезд конвоя с гумпомощью», — закончил Андрей Онтиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.