На фабрике в Китае роботы будут создавать роботов

Москва, 28 октября. Крупная компания ABB, специализирующаяся в области информационных технологий, намерена построить «самую передовую фабрику роботов в мире» в Шанхае. Предприятие планируют запустить к концу 2020 году.

Швейцарская компания планирует внедрить роботов и технологии искусственного интеллекта. Причем исследовательский центр будет находиться рядом с производством, что позволит фабрике обеспечить гибкость в освоении новой продукции.

Отмечается, что роботы будут создавать на фабрике роботов для заказчиков из Китая, среди которых будут производители электроники и автомобилей. По оценкам экспертов, объем инвестиций в проект составляет 150 миллионов долларов.