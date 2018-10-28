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Технологии

На фабрике в Китае роботы будут создавать роботов

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На фабрике в Китае роботы будут создавать роботов

Москва, 28 октября. Крупная компания ABB, специализирующаяся в области информационных технологий, намерена построить «самую передовую фабрику роботов в мире» в Шанхае. Предприятие планируют запустить к концу 2020 году.

Швейцарская компания планирует внедрить роботов и технологии искусственного интеллекта. Причем исследовательский центр будет находиться рядом с производством, что позволит фабрике обеспечить гибкость в освоении новой продукции.

Отмечается, что роботы будут создавать на фабрике роботов для заказчиков из Китая, среди которых будут производители электроники и автомобилей. По оценкам экспертов, объем инвестиций в проект составляет 150 миллионов долларов. 

 

Автор: Дарья Смолина
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