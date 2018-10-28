Дилеры сообщили о резком падении продаж Audi в России

Москва, 28 октября. Продажи немецких иномарок Audi резко упали в России. об этом сообщили дилеры в своем отчете о продажах авто в сентябре.

Согласно статистике, за первый осенний месяц россияне приобрели 1тыс. 199 Audi,что на 10,7% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Всего за девять месяцев 2018 года в РФ удалось реализовать 10 тыс. 861 автомобиль этой марки, что также проиграло прошлогоднему показателю (в 2017 году объем продаж был на 6,5% выше. — Прим. ФАН).

Дилеры отметили, что в первую очередь спрос упал на премиальные авто Audi. В лидерах по продажам держится Audi Q7. Вторая строчка досталась Audi Q5. Замыкает тройку лидеров Audi A6.