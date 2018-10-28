«Ходят как чухонки»: Васильев ответил на обвинения финской журналистки в сексизме

Москва, 28 октября. Телеведущий и историк моды Александр Васильев ответил на обвинения финского корреспондента телерадиовещательной компании Yle Черстин Крунвалль в ущемлении прав женщин в программе «Модный приговор».

«Я допускаю, что в России такое встречается. Но это не значит, что это система ценностей, которую мы пропагандируем», — сказал Васильев в комментарии телеканалу «Звезда».

Телеведущий сообщил, что статью Крунвалль не читал. Однако отметил, что, возможно, журналистка посмотрела лишь один выпуск, где муж унижал свою супругу, и сделала вывод. Васильев добавил, что в программа нацелена только на «переодевание», речи об унижении быть не может.

«В глазах финки все это выглядит дико — зачем женщины красятся, зачем носят каблуки, зачем красят волосы и переодеваются? В Финляндии нет таких проблем — все они ходят как чухонки», — отметил Васильев.

Как сообщает телеканал «360», финская журналистка заявил, что суть программы сводится к унижению женщин, а преимущество всегда отдается мужскому мнению. Крунвалль считает, что якобы в России все сводится к тому, чтобы угождать мужчинам, а программа создает ошибочное представление женщин о модели отношений.