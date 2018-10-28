СМИ сообщили имя вероятного кандидата на пост тренера «Реала» вместо Лопетеги
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Мадрид, 28 октября. Боссы футбольного «Реала» рассматривают кандидатуру тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса на пост наставника клуба вместо Хулена Лопетеги.
Согласно данным The Sunday Times, руководство «сливочных» недовольно стартом сезона, из-за чего 52-летнего специалиста могут уволить.
По имеющейся информации, вероятным кандидатом может стать Мартинес, благодаря которому национальная команда Бельгии выиграла бронзовые медали на прошедшем в России мундиале.
В середине июня 2018 года Лопетеги заключил трехлетнее соглашение с мадридским клубом.