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СМИ сообщили имя вероятного кандидата на пост тренера «Реала» вместо Лопетеги

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СМИ сообщили имя вероятного кандидата на пост тренера «Реала» вместо Лопетеги

Мадрид, 28 октября. Боссы футбольного «Реала» рассматривают кандидатуру тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса на пост наставника клуба вместо Хулена Лопетеги.

Согласно данным The Sunday Times, руководство «сливочных» недовольно стартом сезона, из-за чего 52-летнего специалиста могут уволить.

По имеющейся информации, вероятным кандидатом может стать Мартинес, благодаря которому национальная команда Бельгии выиграла бронзовые медали на прошедшем в России мундиале.

В середине июня 2018 года Лопетеги заключил трехлетнее соглашение с мадридским клубом.

Автор: Алексей Громов
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