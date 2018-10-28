«Вы были в Сибири вчера?»: Путину не удалось научить Меркель выговаривать «Ханты-Мансийск»

Стамбул, 28 октября. Президент России Владимир Путин по итогам переговоров в Стамбуле объяснил канцлеру Германии Ангеле Меркель, как произносится название российского города «Ханты-Мансийск».

После состоявшегося накануне заседания Меркель заинтересовала верхняя одежда российского лидера. Примечательно, что канцлер ФРГ перешла в своем вопросе о том, сибирское ли пальто надето на президенте РФ, на русский язык.

В ответ Путин рассмеялся и уточнил, что любит данный российский регион.

«Вы были в Сибири вчера? А где?», — спросили президент Франции Эмманюэль Макрон и Меркель.

Ответ Путина «Ханты-Мансийск» заинтересовал канцлера, которая поспешила переспросить сложное для произношения название. Российский лидер отозвался и попробовал научить Меркель сложному для немецкого языка словосочетанию. Однако даже после нескольких повторений канцлеру не удалось произнести название без ошибок.

«Вы были в Сибири вчера? А где?»: Путин учит Меркель выговаривать «Ханты-Мансийск», но для нее это пока слишком сложно pic.twitter.com/VsdhnNAOtu — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 октября 2018 г.

Напомним, четырехсторонняя встреча по урегулированию ситуации в Сирийской Арабской Республике (САР) прошла в Стамбуле в субботу, 27 октября, передает телеканал «360». В переговорах приняли участие лидеры России, Франции, Турции и Германии. В совместном коммюнике участники призвали ООН усилить помощь САР. В том числе президент РФ угостил участников стамбульского саммита рыбой, ягодами и орехами, которые он привез из Ханты-Мансийска.

Ранее пользователи Сети отреагировали на вопрос Меркель о «сибирском пальто» Путина. Некоторые россияне отметили, что канцлер ФРГ имеет недостаточно полное представление о сибирских холодах, раз считает тонкую верхнюю одежду сибирской.