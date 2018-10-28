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Члены «Грузинской мечты» подрались с оппозиционерами на избирательном участке в Марнеули

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Члены «Грузинской мечты» подрались с оппозиционерами на избирательном участке в Марнеули

Тбилиси, 28 октября. МВД Грузии сообщило о драке на одном из избирательных участков в день выборов президента страны. Инцидент произошел в городе Марнеули в регионе Кахетия. Участники потасовки задержаны.

В ведомстве уточнили, что рукопашную устроили члены оппозиционной партии «Национальное движение» и правящей партии «Грузинская мечта». По факту драки начато расследование по 162 статье уголовного кодекса (избиение или другое насилие на территории, прилегающей к месту голосования), сообщает РИА Новости.

Ранее ЦИК Грузии сообщила, что по данным на 12.00 по местному времени явка избирателей составила почти 16%. На пост главы государства претендуют 25 кандидатов. Основными конкурентами являются бывший министр иностранных дел Саломе Зурабишвили и бывший соратник Михаила Саакашвили Григол Вашадзе.

Автор: Ярослава Замысловатова
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