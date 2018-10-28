Гонения не прошли даром: Венгрия может оказать жителям Закарпатья военную помощь

В будущем Киев может потерять Закарпатье, с таким заявлением выступил заместитель главы так называемого министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

По словам украинского чиновника, с момента обретения Украиной независимости три региона страны — Крым, Донбасс и Закарпатье — были «отданы на откуп» местным элитам в обмен на их лояльность властям Киева.

«Две территории мы фактически потеряли, Закарпатье пока еще нет, но я абсолютно согласен с тем, что мы теряем те территории, где не было политики центральной власти», — сказал Тука.

Киев сам виноват

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в комментарии ФАН отметил, что возможность потери контроля киевских властей над Закарпатской областью действительно велика. Но причина тут лежит в действиях самих украинских властей, после государственного переворота 2014 года активно притесняющих мадьярское население Закарпатья.

«Гонения на венгерский язык и венгерские школы, иные культурно-образовательные учреждения не прошли даром и превратили граждан Украины венгерского (мадьярского) происхождения, компактно проживающих в Закарпатье, в противников нынешней украинской власти. Киев избрал своим знаменем интегральный украинский национализм и вытеснение из общественной жизни, образования, науки и культуры русского, венгерского, иных языков», — пояснил Владимир Соловейчик.

По мнению эксперта, при таком подходе мадьярское меньшинство чем дальше, тем больше будет ориентироваться на свою историческую родину, а получение венгерских паспортов лишь подводит под эту ориентацию правовое основание. Более того, эксперт допустил, что Венгрия может оказать жителям Закарпатья военную помощь.

«Не забудем, что Венгрия, в отличие от Украины, член Евросоюза. Стало быть, наличие венгерского паспорта дает его обладателю немалые преимущества. В свою очередь, наличие большого количества венгерских граждан в Закарпатье даст официальному Будапешту правовые основания для оказания помощи своим соотечественникам на территории Украины, как дипломатическими, так и военными средствами», — заключил Владимир Соловейчик.

Крым стал российским регионом после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации.