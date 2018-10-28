Кандидат в президенты Украины Виктор Чумак: Я не закончу войну в Донбассе, я ее выиграю

Количество кандидатов в президенты Украины в последнее время растет как на дрожжах. Один из них — депутат Верховной рады, видный юрист и борец с коррупцией Виктор Чумак. Он идет на выборы под лозунгом «Менять на Украине нужно все», грозит «раскулачиванием» олигархам, а корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что «обещает избирателям кровь, пот и слезы».

«Кровь» — в первую очередь потому, что возможный будущий президент Чумак намерен… выиграть войну в Донбассе.

«Став президентом, я хотел бы изменить в нашем государстве все, в первую очередь — несколько важнейших вещей, — сообщил Виктор Чумак корреспонденту ФАН. — Во-первых, надо изменить антимонопольное законодательство — для того, чтобы полностью ликвидировать олигархическую экономику, выбить у олигархов почву из-под ног. Как это сделать? Посмотрите, как это сделали Америка, Британия, Аргентина и т. д. Нужно избавиться от того, что 80% лампочек принадлежит ДТЭКу. А 85% облгазов — Фирташу. От этого и нужно избавиться — в первую очередь на законодательном уровне!»

Во-вторых, считает Чумак, на Украине нужно в корне изменить избирательное законодательство — так чтобы «вход в политику» был свободным и конкурентным.

«То есть чтобы люди попадали в политику на те или иные посты не за деньги или взятки, а за свои личные качества и государственные идеи. Потому что сейчас в нашу политику идут в основном воры и негодяи, — говорит Чумак. — Наконец, необходимо сделать так, чтобы на Украине появилась реально независимая, справедливая и недорогая судебная система. Украине нужен справедливый суд, который бы выступал арбитром между ветвями власти, между гражданином и властью и т. д. Когда будет нормальный суд, в страну придут инвесторы. Они же не идут на Украину, поскольку знают, что их никто не защитит».

Еще один «государственный шаг» от Чумака — полная ликвидация всех фискальных и силовых органов, которые давят на бизнес. Да и вообще чуть ли не всех силовых структур.

«Я предлагаю не реформирование — их реформировать невозможно. В бочке с дерьмом мед не ощущается. Поэтому я намерен полностью ликвидировать ДПС, экономические подразделения СБУ, МВС, прокуратуры — полностью», — грозится он.

Чумак помнит, что сегодня все без исключения кандидаты обещают прекратить войну в Донбассе. Поэтому на вопрос, как он прекратит вооруженный конфликт, Чумак реагирует гневно.

«Вы что, смеетесь? — возмущается он. — Я не собираюсь прекращать войну, я хочу ее выиграть. Войну можно прекратить, только сдавшись. Лечь, поднять лапки и сказать: «Все, я прекращаю сопротивление». Эту войну прекратить невозможно, по крайней мере сегодня».

Чтобы выиграть войну, «нужна многоэтапная многоплановая стратегия», считает Чумак.

«Это должна быть железная военная политика, направленная на создание армии, которая может в любой момент дать такой отпор агрессору, что его цели будут несопоставимы с его потерями. Вторая часть стратегии — международная политика. Когда поставленные РФ цели начнут наносить ей такой международный урон, который превысит ее выгоды от оккупации. Санкции, нерукопожатность, изоляция и все остальное… Порошенко начал все это делать, и первые два года у него это хорошо получалось. А потом все расстроилось из-за одного — он начал врать своим партнерам», — указывает кандидат в президенты.

По мнению Чумака, для «реального изменения страны» ему понадобится 25-30 тысяч человек-«помощников» на всех уровнях власти. А деньги на свою избирательную кампанию Чумак планирует собрать по методу краудфандинга среди представителей малого и среднего бизнеса

«Наш мелкий и средний бизнес постоянно жалуется на беспредел. Ну так дайте денег на мою избирательную кампанию — нужны же не миллиарды долларов и даже не десятки миллионов. Если не воровать и не «пилить», то понадобится всего миллион долларов на двухмесячную кампанию», — уверен Чумак.

Желая выделиться из толпы кандидатов, выступающих «за все хорошее против всего плохого во главе с Порошенко», Чумак обещает своим избирателям не абстрактное «счастливое будущее» и не сладкие пряники — он обещает им «кровь, пот и слезы».

«Все те изменения, которые я назвал, требуют крови, пота и слез. Реальные изменения в государстве требуют тяжелого труда, а не простых решений», — сурово режет кандидат. На вопрос ФАН, не испугаются ли украинцы перспективы получить «кровь, пот и слезы» и станут ли голосовать за кандидата Чумака, он бесстрашно отвечает: «Я свою позицию обозначил. А дальше будет уже их выбор!»

Справка ФАН.

Виктор Чумак — народный депутат Украины, зампред комитета Верховной рады по вопросам противодействия коррупции. До 1992 года прошел по армейской карьерной лестнице от командира взвода до командира артиллерийского дивизиона. В 1992-м перешел на службу в ВСУ, до 2004-го входил в руководство Госпогранслужбы Украины. В 2006-м ушел в отставку, работал в Международном центре перспективных исследований.

В 2010-м возглавил Украинский институт публичной политики. В 2011-м вступил в партию «Удар», в 2012-м избрался в Раду и возглавил комитет по борьбе с коррупцией и оргпреступностью. В 2013–2014-м активно поддержал Евромайдан, а осенью 2014-го переизбрался в Раду от Блока Петра Порошенко.

Вышел из фракции в январе 2016-го, сейчас активно критикует власть и собирается в президенты.