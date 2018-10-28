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Кандидат в президенты Украины Виктор Чумак: Я не закончу войну в Донбассе, я ее выиграю

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«Я не закончу войну в Донбассе, я ее выиграю» — кандидат в президенты Украины Виктор Чумак

Количество кандидатов в президенты Украины в последнее время растет как на дрожжах. Один из них — депутат Верховной рады, видный юрист и борец с коррупцией Виктор Чумак. Он идет на выборы под лозунгом «Менять на Украине нужно все», грозит «раскулачиванием» олигархам, а корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что «обещает избирателям кровь, пот и слезы».

«Кровь» — в первую очередь потому, что возможный будущий президент Чумак намерен… выиграть войну в Донбассе. 

«Став президентом, я хотел бы изменить в нашем государстве все, в первую очередь — несколько важнейших вещей, — сообщил Виктор Чумак корреспонденту ФАН. — Во-первых, надо изменить антимонопольное законодательство — для того, чтобы полностью ликвидировать олигархическую экономику, выбить у олигархов почву из-под ног.

Как это сделать?  Посмотрите, как это сделали Америка, Британия, Аргентина и т. д. Нужно избавиться от того, что 80% лампочек принадлежит ДТЭКу. А 85% облгазов — Фирташу. От этого и нужно избавиться — в первую очередь на законодательном уровне!»

Во-вторых, считает Чумак, на Украине нужно в корне изменить избирательное законодательство — так чтобы «вход в политику» был свободным и конкурентным.  

«Я не закончу войну в Донбассе, я ее выиграю» — кандидат в президенты Украины Виктор Чумак

«То есть чтобы люди попадали в политику на те или иные посты не за деньги или взятки, а за свои личные качества и государственные идеи. Потому что сейчас в нашу политику идут в основном воры и негодяи, — говорит Чумак. — Наконец, необходимо сделать так, чтобы на Украине появилась реально независимая, справедливая и недорогая судебная система.

Украине нужен справедливый суд, который бы выступал арбитром между ветвями власти, между гражданином и властью и т. д. Когда будет нормальный суд, в страну придут инвесторы. Они же не идут на Украину, поскольку знают, что их никто не защитит».

Еще один «государственный шаг» от Чумака — полная ликвидация всех фискальных и силовых органов, которые давят на бизнес. Да и вообще чуть ли не всех силовых структур. 

«Я предлагаю не реформирование — их реформировать невозможно. В бочке с дерьмом мед не ощущается. Поэтому я намерен полностью ликвидировать ДПС, экономические подразделения СБУ, МВС, прокуратуры — полностью», — грозится он.

Чумак помнит, что сегодня все без исключения кандидаты обещают прекратить войну в Донбассе. Поэтому на вопрос, как он прекратит вооруженный конфликт, Чумак реагирует гневно.

«Вы что, смеетесь? — возмущается он. — Я не собираюсь прекращать войну, я хочу ее выиграть. Войну можно прекратить, только сдавшись. Лечь, поднять лапки и сказать: «Все, я прекращаю сопротивление». Эту войну прекратить невозможно, по крайней мере сегодня». 

«Я не закончу войну в Донбассе, я ее выиграю» — кандидат в президенты Украины Виктор Чумак

Чтобы выиграть войну, «нужна многоэтапная многоплановая стратегия», считает Чумак. 

«Это должна быть железная военная политика, направленная на создание армии, которая может в любой момент дать такой отпор агрессору, что его цели будут несопоставимы с его потерями. Вторая часть стратегии — международная политика. Когда поставленные РФ цели начнут наносить ей такой международный урон, который превысит ее выгоды от оккупации.

Санкции, нерукопожатность, изоляция и все остальное… Порошенко начал все это делать, и первые два года у него это хорошо получалось. А потом все расстроилось из-за одного — он начал врать своим партнерам», — указывает кандидат в президенты.

По мнению Чумака, для «реального изменения страны» ему понадобится 25-30 тысяч человек-«помощников» на всех уровнях власти. А деньги на свою избирательную кампанию Чумак планирует собрать по методу краудфандинга среди представителей малого и среднего бизнеса 

«Наш мелкий и средний бизнес постоянно жалуется на беспредел. Ну так дайте денег на мою избирательную кампанию — нужны же не миллиарды долларов и даже не десятки миллионов. Если не воровать и не «пилить», то понадобится всего миллион долларов на двухмесячную кампанию», — уверен Чумак.  

«Я не закончу войну в Донбассе, я ее выиграю» — кандидат в президенты Украины Виктор Чумак

Желая выделиться из толпы кандидатов, выступающих «за все хорошее против всего плохого во главе с Порошенко», Чумак обещает своим избирателям не абстрактное «счастливое будущее» и не сладкие пряники — он обещает им «кровь, пот и слезы».

«Все те изменения, которые я назвал, требуют крови, пота и слез. Реальные изменения в государстве требуют тяжелого труда, а не простых решений», — сурово режет кандидат.

На вопрос ФАН, не испугаются ли украинцы перспективы получить «кровь, пот и слезы» и станут ли голосовать за кандидата Чумака, он бесстрашно отвечает: «Я свою позицию обозначил. А дальше будет уже их выбор!»

Справка ФАН.

Виктор Чумак — народный депутат Украины, зампред комитета Верховной рады по вопросам противодействия коррупции. До 1992 года прошел по армейской карьерной лестнице от командира взвода до командира артиллерийского дивизиона. В 1992-м перешел на службу в ВСУ, до 2004-го входил в руководство Госпогранслужбы Украины. В 2006-м ушел в отставку, работал в Международном центре перспективных исследований.

В 2010-м возглавил Украинский институт публичной политики. В 2011-м вступил в партию «Удар», в 2012-м избрался в Раду и возглавил комитет по борьбе с коррупцией и оргпреступностью. В 2013–2014-м активно поддержал Евромайдан, а осенью 2014-го переизбрался в Раду от Блока Петра Порошенко.

Вышел из фракции в январе 2016-го, сейчас активно критикует власть и собирается в президенты.

Автор: Василий Таран из Киева специально для ФАН
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