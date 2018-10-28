Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

«В Европе одеваются так, что аж тошнит»: телеведущая ответила на обвинения в адрес «Модного приговора»

237
0 Оставить комментарий

«В Европе одеваются так, что аж тошнит»: телеведущая ответила на обвинения в адрес «Модного приговора»

Москва, 28 октября. Журналистка финского издания Yle Керстин Крунвалль заявила, что российская телепередача «Модный приговор» унижает женщин. Телеведущая Арина Шарапова ответила на обвинения в адрес программы.

По ее словам, данные обвинения — показатель «совершенно сумасшедшей Европы», которая не выносит критики ни в чей адрес. Шарапова подчеркнула, что в России — совершенно другой менталитет, и люди здесь умеют воспринимать критику. При этом Шарапова заявила, что «в Европе одеваются так, что аж тошнит».

«Ну, пускай они так и одеваются в Европе и Америке. А они так одеваются, что аж тошнит часто, не следят за собой, ходят в старых кедах, джинсах»,  — сказала Шарапова в комментарии KP.Ru.

По ее словам, в России люди одеваются по-другому. Программу «Модный приговор» телеведущая назвала образовательным проектом, который зрители любят.

Автор: Регина Пак
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое