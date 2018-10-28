«В Европе одеваются так, что аж тошнит»: телеведущая ответила на обвинения в адрес «Модного приговора»

Москва, 28 октября. Журналистка финского издания Yle Керстин Крунвалль заявила, что российская телепередача «Модный приговор» унижает женщин. Телеведущая Арина Шарапова ответила на обвинения в адрес программы.

По ее словам, данные обвинения — показатель «совершенно сумасшедшей Европы», которая не выносит критики ни в чей адрес. Шарапова подчеркнула, что в России — совершенно другой менталитет, и люди здесь умеют воспринимать критику. При этом Шарапова заявила, что «в Европе одеваются так, что аж тошнит».

«Ну, пускай они так и одеваются в Европе и Америке. А они так одеваются, что аж тошнит часто, не следят за собой, ходят в старых кедах, джинсах», — сказала Шарапова в комментарии KP.Ru.

По ее словам, в России люди одеваются по-другому. Программу «Модный приговор» телеведущая назвала образовательным проектом, который зрители любят.