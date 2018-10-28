Лоскутное одеяло из множества территорий: эксперт объяснил страх Киева потерять Закарпатье

Москва, 28 октября. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Безпалько отреагировал на заявление так называемого заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туки о вероятной потере Киевом Закарпатья.

Он обратил внимание на то, что Украина представляет собой «лоскутное одеяло» из огромного числа территорий с абсолютно разной историей принадлежности. На сегодняшний день страна существует в качестве «рыхлого единого целого».

Специалист заявил, что требования независимости со стороны закарпатских венгров неумолимо подавляются, а центробежные настроения наблюдаются и в Черновицкой области, передает RT.

По его словам, жители Галиции поддержали бы ее независимость или присоединение к Польше, если бы они имели такой шанс. Ситуацию усугубляет тот факт, что глава Украины Петр Порошенко делает ставку на популизм националистического содержания, объяснил Безпалько.

Напомним, ранее замминистра по вопросам «временно оккупированных» территорий Георгий Тука заявил, что Крым, Донбасс и Закарпатье в 2014 году Киев отдал «на откуп местным властям» в обмен на верность центральному руководству страны.