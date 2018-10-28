Сирия: лидеры «четвертки» скоординировали действия в САР на саммите в Стамбуле

Стамбул, 28 октября. Лидеры России, Германии, Франции и Турции определили приоритеты совместных действий по урегулированию сирийского кризиса в ходе саммита в Стамбуле. Владимир Путин, Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон и Тайип Эрдоган пришли к соглашению, что сирийский вопрос должен решаться политическими методами с сохранением единой территории САР.

Как сообщает телеканал Al Arabiya, каждый из лидеров в ходе пресс-конференции по результатам саммита озвучил приоритеты своей стороны в сирийском вопросе. Так, Путин назвал главной целью Москвы «борьбу с терроризмом и создание демилитаризованной зоны близ Идлиба».

Турецкий лидер заявил, что страна уделит особое внимание противодействию террористам на севере САР, имея в виде борьбу с курдским формированиями.

Меркель в ходе выступления подчеркнула, что дальнейшую судьбу сирийского лидера Башара Асада должен определить народ по результатам выборов. Также канцлер отметила, что сирийский конфликт не может быть решен военным путем.

Макрон в свою очередь добавил, что урегулирование в САР должно происходить только политическими методами. Особую роль в этом играет конституционная комиссия, заявил президент Франции.

Напомним, саммит «четверки» прошел в Стамбуле 27 октября. После трехчасовых обсуждений стороны пришли к выводу, что сирийский вопрос требует политического и дипломатического решения, силовые методы исключены.