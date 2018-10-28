Число пострадавших от стихии на Кубани выросло до 138 | 28 октября | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Число пострадавших при наводнении на Кубани выросло до 138 Число пострадавших от наводнения в Краснодарском крае увеличилось более чем в два раза. В результате проливных ливней и схода селевых потоков пострадали 138 человек, сообщили в оперативном штабе на месте ЧС. Шесть человек погибли. Ранее сообщалось о 60 пострадавших при наводнении. Напомним, в Сочи и Краснодарском крае прошли проливные дожди. Разгул стихии привел к подтоплениям в Туапсинском и Апшеронском районах. В части региона введен режим чрезвычайной ситуации, экстренные службы переведены на режим усиленной службы. Ущерб, причиненный стихией, оценивается. Власти Краснодарского края сообщили о начале выплат компенсаций пострадавшим.

Президентские выборы начались в Грузии Сегодня в Грузии выбирают президента страны. Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени. Одним из первых проголосовал глава правительства страны Мамука Бахтадзе, он прибыл на избирательный участок в Дидубийском районе Тбилиси. Сообщается, что на территории Грузии работают более 3,5 тысячи избирательных участков, на которых могут проголосовать более 3,5 миллиона граждан страны, достигших совершеннолетнего возраста. Голосование также состоится на 55 участках в 39 странах, где смогут проголосовать находящиеся там на консульском учете около 15 тысяч грузин. В РФ избирательные участки открыты не будут из-за прекращения дипломатических отношений между двумя странами 10 лет назад. Как ранее отмечали эксперты, основными претендентами на победу являются Саломе Зурабишвили, Григол Вашадзе, а также Давид Бакрадзе.

Видео с места крушения вертолета владельца «Лестера» появилось в Сети В Сети появились кадры первых минут после крушения вертолета, принадлежавшего владельцу футбольного клуба «Лестер» Вишае Шривадданапрабхе. Авиакатастрофа произошла около стадиона «Кинг Пауэр». На кадрах запечатлено мощное пламя, которое разгорелось сразу после крушения воздушного судна. Согласно предварительным данным, причиной чрезвычайного происшествия могло стать нарушение работы хвостового винта. Кроме того, не исключена версия ошибки пилота. На борту вертолета находился и сам миллиардер.