Власти Китая запретили фотографировать и кормить панд за деньги

Пекин, 28 октября. Власти китайской провинции Сычуань, расположенной на юго-западе государства, запретили любые виды коммерческой деятельности в заповедниках и центрах, в которых содержатся большие панды.

Согласно запрету, авторами которого выступили китайские политики, туристам не разрешается подходить в данному виду животных на близкое расстояние, в том числе делать с ними снимки и кормить даже за внесенную плату.

Такое решение обосновано опасностью заболеваний, которыми панды могут заразиться от человека. Стоит отметить, что китайские защитники долгое время выступали против того, чтобы знаменитости и гости страны приближались к пандам, объясняя свою обеспокоенность тем, что животные могут из-за заражения оказаться под угрозой вымирания.

При этом китайские СМИ распространили заявления интернет-пользователей, что центр по разведению больших панд в провинции Сычуань якобы требовал плату в размере тысячи юаней (почти 10 тысяч рублей) за фотоснимок с животным. Сотрудники центра опровергли эту информацию, заверив, что только ветеринарам и ученым разрешено приближаться к животным.

В начале сентября стало известно о том, что российские мультипликаторы из «Союзмультфильма» рассматривают возможность создания с китайскими коллегами совместных проектов. Главными героями могли бы стать панда и один из российских персонажей. По словам председателя правления студии Юлианы Семеновой, китайские зрители хорошо знают советские мультфильмы «из золотой коллекции».