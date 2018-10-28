«Эту правду боится киевский режим»: Аксенов назвал настоящих героев Украины

Симферополь, 28 октября. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил украинский народ с Днем освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Он назвал настоящими народными героями уроженцев Украины, которые внесли свой вклад в победу СССР в годы Великой Отечественной войны.

Поздравление Аксенов опубликовал на своей странице в Facebook.

«Сегодня мы вместе с нашими украинскими братьями вспоминаем уроженцев Украины, внесших свой вклад в Великую Победу над мировым злом. Они и есть настоящие народные герои», — написал Сергей Аксенов.

По его словам, настоящими героями являются: маршалы Павел Рыбалко и Семен Тимошенко, генерал Иван Черняховский, трижды герой СССР летчик Иван Кожедуб и другие. Список, по словам главы Крыма, можно «продолжать и продолжать». Эти герои, подчеркнул Аксенов, являются частью общей истории — и «эту правду боится киевский режим».

«Убить, уничтожить, вытравить эту правду невозможно. Она живет в сердцах героев Донбасса, в сердцах миллионов украинцев», — написал Сергей Аксенов.

Он подчеркнул, что герои, отстаивавшие победу в Великой Отечественной войне ценой собственной крови и предположить не могли, что спустя несколько десятилетий на этой земле «прорастут семена нацизма и снова придет война».