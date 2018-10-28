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На выборах президента Грузии к полудню проголосовало почти 16% избирателей

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На выборах президента Грузии к полудню проголосовало почти 16% избирателей

Тбилиси, 16 октября. Явка на президентских выборах в Грузии к 12.00 составила 15,95%. Об этом журналистам сообщила представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Анна Микеладзе.

 

Она отметила, что в численном показателе количество проголосовавших составляет 558 тыс. 755 избирателей. Для сравнения Микеладзе привела показатели президентских выборов в 2013 году. Тогда, по ее словам, активность составляла 17,15%.

Как сообщалось ранее, жители Грузии выбирают президента в последний раз. В дальнейшем этим будет заниматься  избирательная коллегия, членами которой станут депутаты парламента и представители местной власти, уточняет Sputnik.

Автор: Ярослава Замысловатова
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