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Журналист Филипп Гильда скончался на 83-м году жизни во Франции

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Журналист Филипп Гильда скончался на 83-м году жизни во Франции

Париж, 28 октября. Французский журналист и телеведущий Филипп Гильда скончался в воскресенье в Париже в возрасте 82 лет. Об этом сообщил его актер Антуан де Кон в комментарии Франс Пресс.

По словам актера, Гильда боролся с онкологическим заболеванием. Причиной смерти журналиста стал рак.

Гильда родился в 1935 году во французском Морбиане на западе страны. Журналист, теле- и радиоведущий стал известен благодаря телепрограмме Nulle part ailleurs, которую вел в течение десяти лет вместе с Антуаном де Коном. Кроме того, Гильда является основателем кабельного канала Vivolta.

Автор: Софья Куликова
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