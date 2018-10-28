Журналист Филипп Гильда скончался на 83-м году жизни во Франции

Париж, 28 октября. Французский журналист и телеведущий Филипп Гильда скончался в воскресенье в Париже в возрасте 82 лет. Об этом сообщил его актер Антуан де Кон в комментарии Франс Пресс.

По словам актера, Гильда боролся с онкологическим заболеванием. Причиной смерти журналиста стал рак.

Гильда родился в 1935 году во французском Морбиане на западе страны. Журналист, теле- и радиоведущий стал известен благодаря телепрограмме Nulle part ailleurs, которую вел в течение десяти лет вместе с Антуаном де Коном. Кроме того, Гильда является основателем кабельного канала Vivolta.