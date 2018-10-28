Полный беспредел: кандидат в президенты Грузии вступил в перепалку с членами избиркома

Тбилиси, 28 октября. Между кандидатом в президенты Грузии, лидером Лейбористской партии Шалвой Нателашвили и членами избирательной комиссии разгорелась словесная перепалка из-за агитации на выборах.

Как утверждает Нателашвили, отдельные группы в ходе голосования устроили незаконную агитационную деятельность. Кандидат в президенты Грузии указал на это членам избиркома, что спровоцировало конфликт.

«Это полный беспредел​​​. Если власти сфальсифицируют выборы, я призываю всех выйти на улицы и свергнуть эту власть», — транслировали заявление Нателашвили местные телекомпании.

Напомним, выборы президента страны стартовали в 7.00 по московскому времени в воскресенье, 28 октября. Грузинские граждане выберут главу государства на ближайшие шесть лет. При этом стоит отметить, что это последние выборы путем прямого голосования. Уже через 5 лет лидера страны будут выбирать 300 делегатов, а не грузинский народ.

Одним из первых на текущем голосовании выразил свою гражданскую позицию глава правительства страны Мамука Бахтадзе, он прибыл на избирательный участок в Дидубийском районе Тбилиси.