Киев, 28 октября. Украинские власти боятся потери Закарпатья из-за отсутствия в данном регионе «политики центральной власти». Об этом заявил украинский чиновник, так называемый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц страны Георгий Тука.

Он отметил, что с первого дня независимости на территории Украины три региона страны «были переданы местным элитам на откуп в обмен на лояльность к центральной власти». Тука уточнил, что речь идет о Донецкой области, Крыме и Закарпатье.

Украинский политик констатировал, что два региона Украина уже потеряла, на очереди — третий. При этом он указал, что Киев теряет те территории, где не было политики центральной власти.

Ситуация с Закарпатьем и Венгрией была «специальной операцией», резюмировал Тука.

Пользователи Сети активно обсуждают заявление политика, отмечая, что вскоре претензии посыпятся со стороны Польши.

«Самое шоу начнется, когда претензии предъявят поляки, но это уже не наше дело», — написал пользователь под ником Heavy metal.

Участники дискуссии уверены, что Украина будет продолжать терять территории.

«Украина трещит по швам. В скором будущем Порошенко будет президентом Киева», — отметил участник обсуждения.

«Парад суверенитетов по-украински начался?» — пошутил пользователь Дмитрий Касимовцев.

Крым стал частью России после проведенного в марте 2014 года в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с РФ. Киев по-прежнему считает полуостров своей территорией.

Украина в апреле 2014 года начала боевую кампанию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после государственного переворота в стране в феврале 2014 года.