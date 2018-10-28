Взаимный выигрыш: эксперты рассказали о перспективах сделки Сбербанка и «Яндекса»

Москва, 28 октября. Федеральная антимонопольная служба одобряет приобретение Сбербанком доли в «Яндексе». Слухи о сделке между компаниями появились в середине октября. По информации изданий «Ведомости» и The Bell, банковская организация может быть заинтересована как минимум в 30% доли IT-компании.

Сбербанк и «Яндекс», в случае заключения соглашения, придут к обоюдному выигрышу. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

По словам руководителя некоммерческого партнерства «Союз защитников информации» Александра Бражникова, Сбербанк в последнее время демонстрирует сильный интерес к IT-сфере: финансовая организация наняла одних из лучших технических специалистов всей страны. У «Яндекса» же, в случае сделки, увеличится капитализация. На руку играет и то, что между компаниями давно установлены партнерские отношения: речь идет о проекте «Яндекс.Деньги», обладателем основного пакета акций которого является Сбербанк.

«Это хорошее решение, которое действительно будет полезно не только для России, но и всего мира, потому что у нас поисковых систем подобного уровня не так много», — отметил Бражников.

Если Сбербанк — крупнейший российский банк — будет правильно инвестировать, это станет успехом для всех проектов «Яндекса», подчеркнул эксперт.

На фоне появления информации о возможной сделке акции «Яндекса» резко упали. Однако, по мнению Бражникова, беспокоиться об этом не стоит: отечественные компании не сильно заинтересованы в продаже акций за границу в связи с политической обстановкой. Более того, ситуация выгодна российским компаниям, которые смогут приобрести долю в случае продажи акций иностранными инвесторами. Российская экономика, подчеркнул Бражников, получает доходы от развития цифровых проектов.

«Думаю, у руководителей «Яндекса» есть понимание относительно того, как дальше действовать в случае заключения сделки», — резюмировал Бражников.

Углубление сотрудничества между Сбербанком и «Яндексом» приведет к появлению новых услуг для клиентов обеих компаний, предположил руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов. Речь идет о кредитовании застройщиков и покупателей ипотечного жилья в Сбербанке: «Яндекс» сможет предложить им услуги своих проектов.

«Услуги будут предлагаться по наиболее выгодным для рынка ценам. Это моментально выведет «Яндекс» в новую сферу и обеспечит ему огромную прибыль», — сказал Колташов.

Сбербанк также выиграет от сделки: ипотечные клиенты будут активнее прибегать к его услугам. Люди будут знать, что, кроме непосредственного жилья, будут предложения от «Яндекса», связанные с освоением новой недвижимости.