«Верная гибель»: экс-глава МИД Украины заявил о неминуемом проигрыше на Азове

Киев, 28 октября. Прежде чем идти на обострение с Россией в Азовском море, нужно оценить реальные возможности Украины. Отправлять людей на верную гибель – самое большое преступление, которое могут совершить власти Украины. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

По словам Грищенко, прежде чем достигать обострения на Азовском море, нужно оценить реальные шансы Украины исключительно в военном плане. Украина располагает на Азове двумя катерами, которые туда доставили по суше, и двумя кораблями, которые даже не обыскивались. Корабли Украины свободно вошли в акваторию Азова по договору и базируются на военном пункте.

Обострение ситуации в Азовском море не выгодно Украине, так как она не способна дать отпор. На сегодняшний момент военный исход приведет только к неминуемому проигрышу и «верной гибели» украинских военных.

«Самое большое преступление, когда отправляешь людей на боевое задание и знаешь, что они не смогут выполнить свою миссию», — заявил дипломат.

Грищенко добавил, что у ВСУ должен быть реальный шанс и способность дать отпор, сейчас же такой возможности нет. Единственный доступный Украине способ урегулирования на Азове – дипломатия и взвешенный подход.

Напомним, ситуация на Азове обострилась после того, как украинские пограничники задержали судно «Норд» с российскими гражданами на борту. В ответ на действия Киева российские пограничники начали досматривать все украинские суда в Азовском море и иностранные корабли, направляющиеся в украинские порты, в соответствии с международными нормами. Украина обвинила Россию в обострении ситуации на Азове и перебросила в акваторию военные катера и полувековой корабль «Донбасс», который не смог самостоятельно перейти в Азов.