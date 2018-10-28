На борту рухнувшего вертолета были владелец «Лестер Сити» и его дочь

Лондон, 28 октября. Владелец английского футбольного клуба «Лестер Сити» Вичай Сривадханапрабхе был на борту разбившегося вертолета Augusta Westland AW-169. Кроме того, с ним на борту находилась и его дочь.

Об этом сообщил источник Reuters. По данным собеседника агентства, всего в вертолете летело пять человек: сам Вичай, его дочь, двое пилотов и еще один человек, личность которого не установлена.

Напомним, Augusta Westland AW-16 рухнул примерно через час после окончания матча десятого тура английской Премьер-лиги. Представители ФК «Лестер Сити» обещают сделать официальное заявление в воскресенье днем.