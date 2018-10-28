Проезд автотранспорта обеспечили в пострадавших от ЧС районах Кубани

Краснодар, 28 октября. Проезд автотранспорта в подтопленных районах Краснодарского края обеспечен по большинству направлений в результате масштабных работ по расчистке дорог. Об этом сообщили в администрации региона.

По данным ведомства, в районах Кубани, на которые пришелся удар стихии, специалисты ведут работы по расчистке дорог.

«Проезд легкового и грузового автотранспорта обеспечен по подавляющему большинству направлений», — говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе государственного органа сообщили со ссылкой на данные регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства, что в данный момент продолжена работа по устранению последствий ЧС. Для этого задействовали 133 единицы техники и 168 рабочих в Туапсинском и Апшеронском районах, в Сочи же работают 49 единиц техники и 31 рабочий.

Напомним, 1,7 тысячи домов оказались в зоне подтопления из-за обильных осадков в Туапсинском, Апшеронском и Лазаревском районах. Спасательные службы эвакуировали около 400 человек. Из-за стихийного бедствия в Туапсе ввели режим ЧС.

В том числе в Краснодарском крае было приостановлено движение поездов. Железнодорожные пути были подтоплены и повреждены из-за сильных ливней. РЖД накануне направила из Адлера 17 поездов дальнего следования, чтобы вывезти пассажиров задержанных и отмененных из-за наводнения составов из Сочи и Туапсе.