Обман, подкуп, домогательства: почему оппозиция любит изображать из себя жертву

Современная российская несистемная оппозиция вошла во вкус, она любит изображать из себя жертву. И история с журналистом Денисом Коротковым и его «расследованием» для «Новой газеты» крайне показательна. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Напомним, фигурант так называемого расследования «Новой газеты» от Дениса Короткова внезапно сам пришел в полицию. Причем пришел здоровым. Валерий Амельченко дал показания против Короткова.

Недавнее «расследование» «Новой газеты» наделало очень много шума. В качестве подготовки к выпуску материала Денис Коротков заявил журналистам и в полицию, что его информатор исчез. Более того, даже в своем материале Коротков написал, что «в случае форс-мажора «Новая газета» имеет право открыто использовать уже полученную от него информацию после 20 октября 2018 года». И ведь правда, «пропал» Валерий Амельченко 2 октября, а расследование появилось 20 дней спустя, в ночь с 21 на 22 октября. За это время Коротков успел сходить на «Эхо Москвы».

В итоге оказалось, что «журналист», «расследователь» Коротков выдумал историю. Он подкупил информатора и, вероятно, обманул редакцию «Новой газеты». О какой достоверности информации идет речь?

На фоне этого забавным выглядит отстранение главного редактора «Медузы» Ивана Колпакова. За что? За то, что хорошенько погулял на выходных и домогался жены своего сотрудника. При этом либеральная общественность его поддерживает. Мол, надо понять и простить. Вот уж действительно волк в овечьей шкуре.

Или вот еще одна примечательная история. Оппозиционер Андрей Мясников обвинил активистку Евгению Чудновец в том, что ей якобы платили за посты против блогера Алексея Навального. При этом позже он признался, что сумму «взял из ума».

Все эти истории очень красноречиво характеризуют достоверность информации оппозиции, ну а главное — их убеждения.

Отсутствие конструктивной повестки

Независимый политический аналитик Алексей Филиппов прокомментировал ФАН ситуацию с российской оппозицией.

«Наша оппозиция, на самом деле, довольно забавная. Понимаете, важно осознавать, что у них нет конструктивной повестки, программы, если угодно. Вся их «борьба» основана исключительно на противодействии «кровавому режиму». Но разве государство пытается как-то преследовать своих граждан? Разумеется, нет. Государство действует исключительно в рамках нормативно-правового поля. Лично мое мнение: власти могли действовать и жестче.

Тот же [создатель «Медиазоны» Петр] Верзилов, который выбежал на поле во время финала чемпионата мира по футболу, только и ищет повод, чтобы обвинить власти. Недавно ему стало плохо: видимо, перестарался с вредными веществами, но не исключил возможности, что власти хотят его отравить. Навальный на донаты школьников постоянно мотается в Европу с протянутой рукой. Его кто-нибудь трогает? На что он жалуется? Все его задержания связаны лишь с нежеланием выполнять закон, но против него так и не завели уголовное дело, хотя оно по нему давно плачет», — заключил Алексей Филиппов.

Политолог Владимир Соловейчик в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что Коротков, крупно опозорившийся в октябре в деле «разоблачений» Амельченко в «Новой газете», не впервые оказывается в центре подобного скандала.

«Действия Короткова типичны для представителей либеральной «оппозиции». Как для живых ее деятелей наподобие Короткова, Навального, Верзилова или Явлинского, так и для покойных уже «сакральных фигур демтусовки» типа Гайдара, Немцова или Политковской. При малейших проблемах, неважно, вызванных ли административным давлением либо запутанностью в разного рода «кривых экономических схемах» с сомнительными бизнес-партнерами, эти деятели бегут за защитой в органы того самого «антинародного режима», который постоянно обличают и который, однако, их, как правило, защищает как классово близких. Он рассматривает их жалобы, помогает выпутаться из грязных историй, заработать денег, держит их, как в случае с Навальным, в советах директоров крупнейших корпораций с государственным участием», — пояснил Владимир Соловейчик.

После чего, заметил эксперт, представители «либеральной оппозиции» вновь «обличают» ту самую власть, которая их только что оградила от неприятностей, исходя из принципов социальной близости к либералам, считая их своими. Понятно, что, изображая жертву, надо постоянно подпитывать фактическую базу «гонений».

«Вот и идут в ход информационные провокации, фейковые, прямо вымышленные «инфоповоды», публикуются заведомо недостоверные сведения, которые потом ничем и никак не подтвердить, которые не выдерживают проверки в суде.