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Жителям Кемерова вынесли приговор за кражу 200 голубей

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Жителям Кемерова вынесли приговор за кражу 200 голубей

Кемерово, 28 октября. Житель Кемерова и его товарищ из Ленинска-Кузнецкого похитили более 200 голубей элитных пород, говорится в сообщении районного суда Кемерово. Кузбассовцев приговорили к трем годам лишения свободы условно.

Инцидент произошел в селе Березово, у местного заводчика пропали 56 птиц. Полиция задержала похитителей на выезде из населенного пункта. В ходе расследования выяснилось, что двое мужчин в общей сложности похитили свыше двухсот голубей.

Ущерб оценили в размере 200 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД Кемеровской области. Обвиняемые возместили причиненный ущерб. Суд признал их виновными в краже и приговорил к условному лишению свободы.

Автор: Ирина Селещнева
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