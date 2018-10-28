Жителям Кемерова вынесли приговор за кражу 200 голубей

Кемерово, 28 октября. Житель Кемерова и его товарищ из Ленинска-Кузнецкого похитили более 200 голубей элитных пород, говорится в сообщении районного суда Кемерово. Кузбассовцев приговорили к трем годам лишения свободы условно.

Инцидент произошел в селе Березово, у местного заводчика пропали 56 птиц. Полиция задержала похитителей на выезде из населенного пункта. В ходе расследования выяснилось, что двое мужчин в общей сложности похитили свыше двухсот голубей.

Ущерб оценили в размере 200 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД Кемеровской области. Обвиняемые возместили причиненный ущерб. Суд признал их виновными в краже и приговорил к условному лишению свободы.