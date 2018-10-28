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Более миллиона россиян не выпустят за границу из-за долгов по кредиту

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Более миллиона россиян не выпустят за границу из-за долгов по кредиту

Москва, 28 октября. Более 1,3 млн человек попали в число невыездных из-за долгов по кредитам‍. Об этом сообщили представители Федеральной службы судебных приставов.

В пресс-службе ведомства уточнили, что по данным на 1 сентября количество долгов россиян перед кредитными организациями составило 4,5 млн на общую сумму 1,7 трлн рублей (в среднем величина каждого долга составляет порядка 377 тыс. рублей).

«Каждый третий должник ограничен в праве на выезд за пределы Российской Федерации», — подчеркнули приставы.

Как отмечает газета «Известия», в июле ФССП заявила о временном ограничении выезда из страны 830 тыс. должников по алиментам. Эти меры помогли взыскать с них свыше 240 млн рублей за пять месяцев этого года.

 

Автор: Ярослава Замысловатова
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