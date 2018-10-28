Диагноз всей властной системе: в Совфеде призвали возбудить дело против украинского депутата

Москва, 28 октября. Призывы депутата Верховной рады Татьяны Черновол взрывать российские склады — это диагноз действующей украинской власти, который тянет на возбуждение уголовного дела. Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

В заявлении, которое оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей, сенатор указал на то, что призывы исходят не от «какого-нибудь отмороженного члена» «Правого сектора»1 (организация запрещена в РФ), а от государственного человека – депутата Верховной рады, члена коллегии МВД Украины и советника главы МИД.

«Это – уже диагноз. Диагноз всей властной системе, выстроенной сегодня на Украине», — отметил Клинцевич.

При этом он подчеркнул, что против украинского депутата в связи с подобными высказываниями вполне может быть возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием средств массовой информации, и призвал российские органы рассмотреть такой вариант ответа на действия Черновол.

«Думаю, что у Следственного комитета России есть все основания для этого», — заключил он.

Напомним, свои призывы к радикальным действиям против российских складов с вооружением украинский депутат озвучила в прямом эфире ток-шоу «Эхо Украины» на телеканале «Прямой». Таким образом она потребовала ответить российской стороне, которую обвинила в якобы подрыве украинских складов в Черниговской области. Однако собеседники не дали ей развить свою мысль, отметив, что такими заявлениями можно развязать войну, которая закончится «полным фиаско для Украины».

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал заявление Черновол «экстремистстким». По его словам, таким неординарным способом депутат решила напомнить о себе.

1 Организация запрещена на территории РФ.