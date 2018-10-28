«А лучше — продайте квартиру»: Киев продолжает лишать украинцев жилищных субсидий

Кабинет министров Украины объявил о введении принципиально новых условий начисления социальной помощи на оплату услуг ЖКХ для малоимущих граждан. Уже с 1 ноября так называемых «субсидий» будут лишены десятки категорий украинцев, включая безработных, ветеранов, инвалидов и даже смертельно больных людей.

Причина банальна: в казне катастрофически не хватает денег — на помощь государства сегодня могут рассчитывать лишь немногим более половины соискателей. При этом власти вводят жесточайшие меры в отношении субсидентов, которые якобы незаконно пользовались соответствующими льготами. Ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Выступая с предварительным отчетом о деятельности правительства, украинский премьер Владимир Гройсман в свойственной ему манере призвал местное население «не переживать» по поводу начисления субсидий.

«В новом отопительном сезоне необходимые коммунальные скидки получат все, кто в этом действительно нуждается», — сказал он, явно делая акцент на слово «действительно».

Буквально в тот же день глава Директората семьи и социальной поддержки Минсоцполитики Украины Виталий Музыченко официально заявил, что упомянутые субсидии в стране на данный момент незаконно получают «десятки процентов жителей страны».

«Государство уже внесло изменения в порядок начисления подобной помощи, — сказал он, — и мы усилим контроль над выделением средств: мошенничества в данном контексте Киев не потерпит».

Как стало известно на днях, местные органы власти уже получили распоряжение расширить полномочия членов специальных комиссий, которые занимаются проверкой финансового состояния соискателей необходимой помощи. Отныне «комиссары» имеют полное право проводить не только визуальную оценку благосостояния потенциальных «льготников», выявляя у тех наличие дорогих телевизоров, холодильников и другой современной аппаратуры, но и осуществлять аудит их банковских счетов и переводов.

Лицам, в какое-либо время получившим доход в размере 50 тысяч гривен и выше (около 120 тысяч рублей. — Прим. ФАН), субсидия начислена не будет. На что именно тот же получатель потратил свои 50 тысяч, государство не интересует.

«Был случай, когда человеку родственники прислали крупную сумму, ее он перечислил за границу на свое лечение. В итоге у тяжелобольного субсидию отобрали», — отметил журналистам киевский экономист, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Государственной поддержки теперь не стоит ожидать и тем, кто на протяжении последних двух лет официально числился безработным.

«Не может же человек вообще не зарабатывать деньги, он, по крайней мере, должен и есть, и пить, — сообщила на условиях конфиденциальности корреспонденту ФАН представитель специальной комиссии органов соцзащиты Киевской области Вероника Л. — Я лично проверяла одну семью, где не работали ни отец, ни мать, ни сын с невесткой. При этом все они проживали в четырехкомнатной хорошо обставленной квартире. Да продайте вы лучше эту квартиру, купите себе двушку — и никаких проблем с оплатой по квитанциям за свет, газ и тепло у вас не возникнет!»

Негласным ноу-хау чиновников местных администраций на Украине стало затягивание с оформлением указанных заявок.

«Я пришел в собес с копией паспорта, идентификационного кода и еще несколькими документами. Оказалось, этого мало, — пожаловался Федеральному агентству новостей житель Чернигова Сергей. — Пока собирал все бумаги, которые мне было велено, сроки подачи заявления прошли».

Выход Сергей нашел довольно оригинальный.

«Просто не буду платить. Они (власти. — Прим. ФАН) все время поднимают цены то на газ, то на электричество. Как мне, человеку, получающему 4 тысячи гривен, найти возможность заплатить за «коммуналку» четыре с половиной?» — интересуется он.

Сейчас этот вопрос остается риторическим. Причем не только для Сергея. Представители ряда оппозиционных движений Украины уже объявили о своем намерении вывести на улицы Киева, Днепра и других крупных городов страны сотни тысяч своих последователей под общим лозунгом «Не будем платить по драконовским тарифам».

Но вот с неплательщиками у государства разговор будет коротким. Лицам, имеющим задолженность хотя бы по одной квитанции ЖКХ, в субсидии будет отказано на ближайшие два года, а в случае накопления долга до 12 тысяч гривен приставы по решению суда могут описать имущество должника, включая недвижимость. Тех же, кто предоставил в своих «прошениях на коммунальную помощь» неправдивую информацию, власти пугают уголовным преследованием.

Пользователи украинского сегмента Интернета на соответствующих форумах с горькой иронией утверждают, что, отказав в субсидиях сотням тысяч семей, Минсоцполитики в частности и кабмин в целом «решат проблему» — и отрапортуют, что помощь получили те, кто в ней действительно нуждается. Даже если таковых на поверку окажется не более десяти тысяч.

В этом утверждении есть немалая доля истины.