Радоваться не приходится: в Киеве рассказали о деградации промышленности Украины

Киев, 28 октября. Белорусская и российская промышленность усовершенствуются и систематически модернизируются, осваивая новые производства с привлечением иностранного капитала, чего нельзя сказать об украинской промышленной индустрии. Об этом заявил в интервью украинскому изданию «Фокус» ведущий консультант по экономическим вопросам Центра Разумкова Владимир Сиденко.

Он указал на то, что Минск и Москва по показателю ВВП на душу населения существенно опережают Украину. Эксперт отметил, что в Российской Федерации, Белоруссии и Казахстане промышленность не испытала такой деградации, как на Украине, передает «ПолитНавигатор».

«В этих странах продолжается модернизация и освоение новых производств, в том числе с участием иностранного капитала, который охотнее идет в государства с устойчивой политикой и экономикой», — подчеркнул специалист.

Сиденко также добавил, что при пересчете уровня ВВП по уровню покупательной способности Украина опережает разве что Молдавию. Впрочем, он уверен, что «радоваться этому факту не приходится».

Отмечается, что, согласно последнему отчету Международного валютного фонда (МВФ), в минувшем году ВВП Украины в пересчете на душу населения составил 2,26 тыс. долларов. По данному показателю Украина заняла 134-ю строчку в мире после Молдавии, став самой бедной страной Европы.

Ранее представитель МВФ в Киеве Йост Люнгман раскрыл секрет экономического благополучия и рассказал, как стране прийти к процветанию. Он отметил, что для этого украинским властям необходимо проводить реформы и придерживаться соразмерной макроэкономической политики.