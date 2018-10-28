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«Как дикий зверь»: Медведева рассказала об эмоциях на Гран-при в Канаде

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«Как дикий зверь»: Медведева рассказала об эмоциях на Гран-при в Канаде

Оттава, 28 октября. Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала свое выступления на втором этапе Гран-при в Канаде, благодаря которому смогла подняться с седьмого места на третье. Спортсменка рассказала, что чувствовала себя «диким зверем» в день выступления.

«Сегодня я чувствовала себя как дикий зверь. Когда ты жалеешь сам себя – это ужасно», — заявила Медведева.

Медведева считает, что это был не лучший ее прокат, так как было слишком много ошибок. Фигуристка намерена до следующего этапа во Франции улучшить свое катание и сфокусироваться на технике и прыжках. Соревнования во Франции пройдут через три недели.

Медведева высказала благодарность тренеру Брайану Орсеру за то, что помог ей справиться с психологической нагрузкой.

Напомним, по итогам Гран-при первое место заняла россиянка Елизавета Туктамышева. В короткой и произвольной программе спортсменка набрала 203,32 балла.

Автор: Софья Куликова
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