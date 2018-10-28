В Совфеде предложили ввести санкции в ответ на призыв украинского депутата взрывать склады в РФ

Москва, 28 октября. Депутат Верховной рады и советник главы МВД Украины Татьяна Черновол призвала взрывать российские склады с боеприпасами в ответ на так называемые «диверсии», которые произошли на украинских складах. В Совфеде ответили на призыв украинского парламентария.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал заявление Черновол «экстремистстким». По его словам, таким неординарным способом депутат решила напомнить о себе. Цеков отметил, что на подобные заявления должны реагировать не только в России, но и во всем международном сообществе. Сергей Цеков предложил ввести санкции в ответ на призыв украинского депутата взрывать склады в РФ.

«Думаю, за подобные призывы на ту же Черновол можно было бы наложить санкции в ЕС, поскольку мало ли что ей еще взбредет в голову, в том числе при посещении Европы», — сказал Цеков в комментарии RT.

Он напомнил, что ЧП на украинских складах происходили задолго до 2014 года. За обвинениями в адрес России, по словам сенатора, стоит желание скрыть возможные хищения и продажу оружия. Цеков призвал искать виновных в происшествиях на украинских военных складах на Украине.

Отметим, что на Украине участились случаи взрывов складов с боеприпасами. Последний случай произошел в Черниговской области 9 октября.