Опубликовано видео победного номера Туктамышевой на этапе Гран-при в Канаде

Оттава, 28 октября. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла первое место на втором этапе Гран-при в Канаде. В короткой и произвольной программе спортсменка набрала 203,32 балла.

Второе место во втором туре Гран-при заняла Мако Ямасита из Японии с 203,06 балла. Третье место доставалось Евгении Медведевой с 197,91 балла, которая заняла первое место в произвольном программе.

Отметим, что 21-летняя Туктамышева впервые с сезона-2014/15 заняла первое место на этапе Гран-при. В предыдущий раз россиянка одержала победу на этапе в Китае. Туктамышева является чемпионкой мира, в 2015 году россиянка завоевала золото на чемпионате Европы.

По результатам короткой программы Медведева занимала седьмое место, спортсменка допустила несколько серьезных ошибок и упала во время выполнения тройного флипа.