Ravon вновь привезет свои автомобили в Россию

Уфа, 28 октября. Узбекская автомобильная компания Ravon объявила о возобновлении поставок своих машин на российский рынок. В Сети появились первые фото новых моделей Ravon R4 и Ravon R2. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

По предварительным данным, цены на новые автомобили вырастут на 70%. Так, за новый Ravon R3 Nexia придется выложить более миллиона рублей, за Ravon — 1,09 млн рублей. Впрочем, официальная стоимость автомобиля не сообщается.

Ravon — часть компании General Motors. В РФ этот бренд пришел на смену Daewoo. Прошлой весной марка остановила производство своей продукции в РФ.

Минувшим летом Ravon выпустил обновленную версию бюджетного седана Gentra.