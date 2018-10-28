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Гуф рассказал подробности избиения в центре Москвы

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Гуф рассказал подробности избиения в центре Москвы

Москва, 28 октября. Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, сообщил правоохранительным органам, что на него напали и избили в центре Москвы, от госпитализации артист отказался.

При этом сотрудники столичного управления МВД подтвердили без указания личности заявителя тот факт, что в полицию поступало обращение с данными о телесных повреждениях.

«В ночь на 28 октября в отдел полиции по Таганскому району обратился гражданин 1979 года рождения по факту нанесения ему телесных повреждений в 5-м Котельническом переулке», — передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

По факту обращения в полицию проводится проверка. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Напомним, о нападении на артиста стало известно в воскресенье, 28 октября. По данным ряда СМИ, инцидент произошел в ночном клубе в центре российской столицы. Однако источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах Москвы впоследствии опроверг сообщения об избиении рэпера. 

Автор: Екатерина Кухарева
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