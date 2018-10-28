«Если вы погрызли тапочки»: IKEA извинилась за скандальное сравнение женщин с собаками
Москва, 28 октября. Представительство шведской компании IKEA в России извинилось за сравнение женщин с собаками.
Скандальный пост появился в соцсети Facebook 16 октября. Запись начиналась словами «если вы случайно поцарапали его машину или погрызли тапочки». Однако на этом представители IKEA не остановились и добавили еще несколько рекомендаций, к примеру, избегать оборотов «Дорогой, нам надо поговорить». Запись проиллюстрировали коллажом с изображением собаки, сидящей за столом, перед тарелкой с блинчиками и вареньем.
Теперь в IKEA заявляют, что после изучения гневных комментариев подписчиков, пост решили удалить, потому что многим он показался «спорным» и «неуместным».
«Приносим свои извинения пользователям», — заключили представители компании.