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«Если вы погрызли тапочки»: IKEA извинилась за скандальное сравнение женщин с собаками

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«Если вы погрызли тапочки»: IKEA извинилась за скандальное сравнение женщин с собаками

Москва, 28 октября. Представительство шведской компании IKEA в России извинилось за сравнение женщин с собаками.

Скандальный пост появился в соцсети Facebook 16 октября. Запись начиналась словами «если вы случайно поцарапали его машину или погрызли тапочки». Однако на этом представители IKEA не остановились и добавили еще несколько рекомендаций, к примеру, избегать оборотов «Дорогой, нам надо поговорить». Запись проиллюстрировали коллажом с изображением собаки, сидящей за столом, перед тарелкой с блинчиками и вареньем.

Теперь в IKEA заявляют, что после изучения гневных комментариев подписчиков, пост решили удалить, потому что многим он показался  «спорным» и «неуместным».

«Приносим свои извинения пользователям», — заключили представители компании.

Автор: Ярослава Замысловатова
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