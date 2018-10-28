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Путин отметил весомую роль партии «Справедливая Россия» в политической жизни РФ

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Путин отметил весомую роль партии «Справедливая Россия» в политической жизни РФ

Москва, 28 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что партия «Справедливая Россия» играет весомую роль в политической жизни общества, на протяжении многих лет объединяя сторонников социальной справедливости и патриотизма в России. Об этом глава государства сообщил в приветственной речи делегатам и гостям десятого съезда «Справедливой России».

«Объединяя своих сторонников на основе ценностей социальной справедливости и патриотизма, ваша партия пользуется поддержкой значительного числа избирателей и на протяжении многих лет играет весомую роль в политической жизни общества​​​», — сказал Путин.

Президент РФ добавил, что представители «Справедливой России» трудятся на всех уровнях государственной власти и в своей работе уделяют особое внимание защите прав и интересов граждан. Партия проводит активную работу по повышению благосостояния населения, укреплению института семьи и воспитанию нового поколения.

Лидер России подчеркнул особую важность того, что «Справедливая Россия» всегда готова к конструктивному диалогу и взаимодействию со всеми общественными силами ради дальнейшего процветания и благополучия страны.

Автор: Софья Куликова
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