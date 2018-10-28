Москва, 28 октября. Президент России Владимир Путин поздравил президента Чехии Милоша Земана с национальным праздником — Днем образования самостоятельного чехословацкого государства. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Владимир Путин отметил, что Чехия отмечает знаменательный юбилей.

«В России с уважением относятся к Чехии, наши страны связывают узы культурной и духовной близости», — говорится в поздравлении Владимира Путина.

Президент России выразил уверенность, что сотрудничество России и Чехии отвечает общим интересам. Путин пожелал Земану доброго здоровья и успехов, а всем гражданам Чехии — благополучия и процветания.