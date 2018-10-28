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Экономика

Кадыров рассказал о возможности Чечни добывать нефть

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Кадыров рассказал о возможности Чечни добывать нефть

Грозный, 28 октября. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что развитие предприятия «Чеченнефтехимпром» станет ключевым инвестиционным направлением в экономике республики, благодаря которому можно будет «добывать нефть, строить завод».

«Чеченнефтехимпрому» принадлежат порядка двух тысяч земельных участков общей площадью 7740 гектаров и свыше 1,1 тысячи скважин, большинство из которых не функционируют.

Кадыров отметил, что власти республики в течение продолжительного времени вели переговоры по передаче «Чеченнефтехимпрома», но каждый раз сталкивались с некоторыми трудностями.

«У нас появится возможность добывать нефть, строить завод, предлагать инвесторам. По прогнозам, мы рассчитываем, что это станет ключевым инвестиционным направлением. Уже есть заинтересованные люди и компании», — подчеркнул он во время пресс-конференции в субботу в чеченской столице.

Российский лидер Владимир Путин 18 сентября подписал указ о передаче Чечне предприятию «Чеченнефтехимпром». При этом президент РФ поручил правительству РФ в течение двух месяцев обеспечить передачу предприятия.

Автор: Алексей Громов
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